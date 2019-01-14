بيراف يشرف على إنطلاق الأكاديمية الإفريقية للجيدو من تيزي وزو

أشرف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفي بيراف، اليوم الإثنين، بتيزي وزو، على إنطلاق تظاهرة الأكاديمية الجزائرية للجيدو في المدارس الإبتدائية.

إنطلقت هذه التظاهرة رسميا، صبيحة اليوم الإثنين، لتكون بذلك تيزي وزو، من بين الولايات الخمس المشاركة بهذه الأكاديمية.

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية مشاركة كل من ولايات، الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، بجاية، إضافة لولاية تيزي وزو.

وتعد هذه التظاهر، أول مشروع رياضي على المستوى الإفريقي، والذي من شأنه أن يعيد بعث وترقية رياضة الجيدو بالجزائر، التي طالما حققت ألقاب دولية، صنعها أبطال معظمهم من ولاية تيزي وزو على حد قول بيراف.