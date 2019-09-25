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بيراف يفند خبر تجميد نشاط 8 أعضاء من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية!

الرياضة
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بيراف يفند خبر تجميد نشاط 8 أعضاء من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية!
بقلم يونس رزيق

فند رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف في بيان رسمي خبر تجميد أنشطة بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية.

وأكد بيراف أنه لم يتم إستلام أي مستندات في مكتب اللجنة الأولمبية وأن النص الذي تناشرته وسائل الإعلام لا يحمل أي توقيع.

كما أكد نفس البيان أن مزاعم ما يسمى تصريحات ضد سلطة الدولة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

كما أكد بيراف، أن تجميد الأنشطة غير منصوص عليه في القانون الأساسي واللوائح الداخلية اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. والتي أقرها القانون الجزائري وأن الجمعية العامة هي الوحيدة المخول لها معالجة هذه القضايا.

وكانت النهار قد تحصلت على معلومة إنسحاب  8 أعضاء من اللجنة الأولمبية الرياضية بالجزائر، حسب بيان للأعضاء المستقيلين، تحوز النهار اون لاين على نسخة منه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=704454

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