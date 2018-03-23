بيراف يكرم وفد اللجنة الأولمبية المجرية ويوقعان عقد شراكة

كرم رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، الرئيس المجري السابق بالس شميث، ورئيس اللجنة الأولمبية المجرية، بعد توقيعهما عقد شراكة رياضي بين البلدين.

ووقع الطرفان على عقد شراكة وتعاون بين اللجنتين الأولمبيتين، في أربعة رياضات فردية، وهي المصارعة، السباحة، المبارزة والجمباز.

وبعدها تم منح وسام الإستحقاق الأولمبي، كتكريم للرئيس المجري السابق بالس شميث، ورئيس اللجنة الأولمبية المجرية.

وتم هذا التكريم، وتوقيع عقد الشراكة بين البلدين، بحضور سفيرة المجر بالجزائر، هولغا بيريتز، التي ثمنة هذه المبادرة.