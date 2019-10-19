بيراف ينال ثقة اللجان الأولمبية الإفريقية

تحصل مُصطفى بيراف على دعم كامل من طرف اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، خلال الجمعية العامة الإستثنائية.

وتم إجراء تصويت ثقة على الجزائري، والذي سيُحافظ على منصبه على رأس “كنوا” الى إشعار لاحق.

وشكرا بيراف جميع الأفارقة الذين صوتوا عليه، ومنحوا التفويض لمواصلة مهامه.

وتم التوقيع بهذه المُناسبة على إتفاقية مع اللجنة الأولمبية الأمريكية، مما سيسمح للأفارقة من الإستفادة من تجربة ببلاد العم سام.

وسيتمكن رياضيوا القارة السمراء من إجراء إستعداداتهم للطبعات الثلاث القادمة من الألعاب الأولمبية، على الأراضي الأمريكية.