بيراف يوجه رسالة خاصة لزطشي

وجّه رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، رسالة لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بعد تتويج الخضر، بكأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح مصطفى بيراف، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “يجب المحافظة على استقرار المنتخب الوطني، بعد هذا التتويج العظيم”.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “أتمنى من خير الدين زطشي، أن يواصل مهامه على رأس الإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وجاءت تصريحات مصطفى بيراف، بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، بخصوص رغبة رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، في الإستقالة من منصبه.