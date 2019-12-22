بيراف يُبرر السعي لتكريم بن زيمة على طريقته!

عمل مُصطفى بيراف، رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية، على تبرير نية هيئته في تكريم كريم بن زيمة بشتى الطُرق المُمكنة.

وقال في إتصال لـ”النهار” :”الجزائر في قلب بن زيمة، والذي كان يريد التواجد في بلادنا منذ مُدة ونحن فخورون به”.

وأضاف :”بن زيمة لم ينسى الجزائر، وهو قادم لزيارة أهله، ولبينا طلبا من جمعية في المهجر، من أجل تكريمه”.

وواصل الرجل الأول في “الكوا”، تفسير الرغبة في منح مُهاجم ريال مدريد، وسام الإستحقاق الأولمبي، بطريقة عنها بأنها غريبة.

مُردفا :”هو لم يتخلى عن دينه، وقام بالحج والعُمرة”.

وتأتي ردة فعل بيراف، نظرا لردة الفعل السلبية، من غالبية الجماهير الجزائرية منذ الإعلان عن تكريم خريج مدرسة أولمبيك ليون.