“بيراف” يُكذب برناوي ويتحداه بخصوص شراء القاعات المستعملة

رد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “مصطفى بيراف” على تصريحات وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” بخصوص شراء قاعات رياضية هوائية من سلوفينيا.

وقال “بيراف” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار:”أولا الأموال التي سنشتري بها القاعات الرياضية الهوائية هي أموال اللجنة الأولمبية الجزائرية وكذا اللجنة الأولمبية الدولية”.

“أتحدى برناوي الذي قال ان القاعات تُباع في الجزائر، إذا كان يعرف مكان بيع القاعات الهوائية في الجزائر فسنذهب ونشتريها مباشرة لأننا لم نمضي بعد العقد مع سلوفينيا”.

وكان برناوي قد قال سابقا:“سمعنا بأن جمعية ستشتري من الخارج قاعات رياضية مستعملة، لكن للأسف هذه القاعات تباع هنا في الجزائر بالدينار”.