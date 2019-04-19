“بيراف” يُوجه رسالة للإتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية

طالب رئيس اللجنة الأولمبية، “مصطفى بيراف”، من أعضاء الجمعية العامة لإتحادية الدراجات الهوائية، حل مشاكلهم والإبتعاد عن الحسابات والحساسيات الضيقة.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”هناك دراج مُتأهل للألعاب الأولمبية القادمة، وآخرون يسعون لتحقيق ذات الهدف، وعلى المُسيرين أن يعو ذلك”.

وأضاف :”لقد تم صرف الكثير من الأموال، ولا يجب أن تذهب كل هذه المجهودات المبذولة في مهب الريح لأسباب سخيفة”.

وتعيش “الملكة الصغيرة” أياما صعبة في الجزائر، بسبب المشاكل الكثيرة الحاصلة في إتحاديتها والتي ستعقد، اليوم الجمعة جمعيتها العامة الإستثنائية.