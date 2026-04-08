بيراف: “زيارة إنفانتينو للجزائر تندرج في إطار رسمي وهي فرصة لدعم الرياضة الوطنية”

أكد رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، مصطفى بيراف، أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إلى الجزائر تندرج في إطار رسمي، ولا علاقة لأي أطراف أخرى بها.

وأوضح بيراف في تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، على هامش ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية: “زيارة إنفانتينو للجزائر جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولا مكان لبيراف ولا لأي شخص آخر في هذا القرار”.

كما عبّر عن سعادته بهذه الخطوة، معتبرًا أنها فرصة لتعزيز مكانة الجزائر رياضيًا، مضيفًا: “إنفانتينو سيأخذ توجيهات من طرف رئيس الجمهورية. ونحن سعداء جدًا بهذه الزيارة، خاصة وأنها تأتي في وقت مهم لمنتخبنا الوطني”.

وختم بيراف بالإشارة إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع مرحلة إيجابية تمر بها الكرة الجزائرية. خاصة بعد التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، ما يمنحها بعدًا إضافيًا على مستوى العلاقات الرياضية الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير كرة القدم في البلاد.