بيراميدز المصري يشكو من مضايقات في المغرب

اشتكت إدارة نادي بيراميدز المصري، من مضايقات تعرضت لها بعثة الفريق في المغرب، تحسبا لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الجيش الملكي.

وتقدمت إدارة النادي المصري، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”. ضد إدارة المنافس المغربي، بعد منع الفريق من خوض التدريبات.

ويلتقي بيراميدز، غدا الثلاثاء، بالجيش الملكي، بعدما كان قد فاز ذهابا بنتيجة 4-1، في ملعب “الدفاع الجوي” بالقاهرة، الأسبوع الماضي.

وحسب بيان صادر عن بيراميدز، فقد تعرضت بعثة الفريق لمضايقات فيما يخص ملعب التدريب، الذي سيخوض عليه الفريق، مرانه الأول في المغرب. بعد الاتفاق مع أكثر من 4 ملاعب ولكن هذه الملاعب عادت للاعتذار عن عدم استضافة التدريب لأسباب غير معلومة.

وأضاف البيان: “الجيش الملكي أكد على بعثة بيراميدز، استضافة المران بالمجمع الرياضي الخاص بالنادي، ولكن مع تحرك البعثة لخوض تدريبها. فوجئت باعتذار مسئولي الجيش عن عدم استضافة التدريب، لأسباب غير معلومة”.

وواصل: “بعد اتصالات مسؤولي البعثة وتنصل الجيش الملكي المضيف من مسؤولياته بشأن ملعب المران، اضطرت البعثة للتنقل إلى مدينة القنيطرة لخوض المران. والتي تبعد عن مقر بعثة بيراميدز في الرباط أكثر من 70 دقيقة كاملة. في ظل اتصالات أجراها الجيش الملكي لمنع أي ملعب في الرباط من استضافة تدريبات بيراميدز”.

وشدد البيان: “فوجئت البعثة بسوء أرضية ملعب الأكاديمية. وعدم جاهزيته لاستضافة المران، حيث كان مليئا بالحفر والمطبات وغاية في السوء. واضطر معها الجهاز الفني لإلغاء التدريب الرئيسي والاكتفاء بتدريب خفيف داخل الملعب، خوفا على إصابة اللاعبين”.