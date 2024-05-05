بيرة: “اقتنعت بمشروع وفاق سطيف والميدان سيكون مرآة لعملنا”

تحدث عبد الكريم بيرة، عن تعيينه اليوم الأحد، كمناجير عام جديد في وفاق سطيف، مؤكدا اقتناعه التام بمشروع الفريق.

وصرح بيرة، في ندوة صحفية: “سعيد جدا بالثقة التي وضعها في شخصي مجمع سونلغاز وعلى رأسهم الرئيس المدير العام”.

كما أضاف: “القرار تم اتخاذه في وقت سابق، وخضنا عدة اجتماعات لتبادل الآراء حول المشروع الذي كان بحد ذاته حافز لأي شخص محترف”.

وأردف: “وفاق سطيف سبق لي العمل فيه في ثلاثة مناسبات، وكانت كلها موفقة، وأنا مقتنع بالمشروع الذي تم عرضه علي، كونه مشروع واعد يتضمن ثلاثة محاور هي الإصلاح، التحديث، والآداء”.

وتابع عبد الكريم بيرة: “وفاق سطيف فريق عريق، بتاريخه، وأنصاره، والميدان سيكون مرآة للعمل الجماعي الذي سنقوم به”.