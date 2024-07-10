بيرة :”بعض المسرحين يريدون البقاء في سطيف لأن المدينة أعجبتهم”

طلب المدير الرياضي لفريق وفاق سطيف عبد الكريم بيرة من اللاعبين المتواجدين في قائمة الرحيل دون اختلاق المشاكل.

وقال عبد الكريم بيرة في الندوة الصحفية اليوم الاربعاء، خلال تقديم المدرب رضا بن دريس “اللاعبون الذين يريدون البقاء في فريق وفاق سطيف من اجل البقاء في سطيف و حجز مكانة وفقط. رسالتي يجب أن ترحلوا و تتركونا من أجل الوصول إلى أهدافنا، البعض عجبتهم مدينة سطيف”

كما أضاف بيرة “نسعى للتعاقد مع اللاعبين يقدمون الاستضافة، صعدت مع الفريق و نجحت في إبقاء الفريق في القسم الأول، و أمر عادي حدث و انتهت قصتي”.

وختم المدرب السابق للفريق السطايفي”أريد البقاء في دكة البدلاء لكن القانون لا يسمح بذلك للأسف، القائد واضح وثابت والإنسان يستطيع أن يكون مستشار، بن دريس اعرفه جيدا و دربته سابقا، يستطيع تقديم الإضافة”.

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