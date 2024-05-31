بيرة: “تمنيت تواجد بلايلي مع الخضر ومحرز عليه أن لا ينسى فضل المنتخب”
أبدى المدير الرياضي لفريق وفاق سطيف، عبد الكريم بيرة، رأيه بخصوص قائمة اللاعبين التي اختارها الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، لمواجهتي غينيا، وأوغندا.
وصرح بيرة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المنتخب حاليا في مرحلة انتقالية، والناخب الوطني يملك نظرته الخاصة، وهو حر في خياراته”
كما أضاف المدير الرياضي للوفاق: “الناخب الوطني، هدفه حصد 6 نقاط في المبارتين المقبلتين، والتي تضمن للمنتخب بنسبة كبيرة التأهل للمونديال”.
وبخصوص خيارات بيتكوفيتش، علق بيرة: “وجود كداد، في قائمة الخضر، حق مشروع باعتباره لاعب منظبط، وأبان عن امكانيات في المستوى مع فريقه”.
وبخصوص بنجم المولودية يوسف بلايلي، قال بيرة: “بلايلي كان فعال في 5 سنوات الأخيرة مع المنتخب، وشخصيا كنت أتمنى رؤيته في قائمة الخضر”.
وختم عبد الكريم بيرة، بالحدث عن غياب رياض محرز، معلقا: “محرز، عليه أن لا يسنى فضل المنتخب الوطني، الذي صنع له اسما”.