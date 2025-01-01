بيرة: “في الوفاق وجدتُ نفسي مسؤولا عن نتائج الفريق الأول”

تحدث عبد الكريم بيرة، في تصريحات حصرية خص بها “النهار” عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقاله من منصب مناجير تقني رياضي عام، لوفاق سطيف.

وأبرز بيرة، أنه قرر الرحيل عن الوفاق، بعد نهاية عطلته المرضية، التي استمرت لـ 10 أيام بسبب إصابته بزكام حاد، واصفا الأسباب بالشخصية والصحة على حد سواء، وأخرى تتعلق بكرامته، على حد قوله.

وواصل بيرة: “المهام التي جئت من أجلها وكلفت بها. هي تنظيم النادي من الجانب الفني، ولكنني وجدتُ نفسي في نفق، وأنني المعني بصفة مباشرة بنتائج الفريق الأول”.

كما أضاف ذات المتحدث: “بين المهام ومسؤولية النتائج، رأيت أنه لا يوجد توافق. وهذا هو الوقت المناسب للرحيل”.

وختم: “أنهينا مرحلة الذهاب وراضون بما قدمنا، خاصة فيما يتعلق بنتائج الفريق الأول. ولكن بالنسبة للأهداف التي جئت من أجلها، أظن بأنني لم أقم بعملي مثلما يجب، لأسباب عديدة”.