بيرة :”مسؤوليتي كبيرة في الوفاق.. ولي حاب يعاون مرحبا بيه”

أكد المناجير العام في فريق وفاق سطيف عبد الكريم بيرة جاهزيته لتقديم الإضافة المرجوة منه والثقة الكبيرة التي وضعتها شركة “سونلغاز” في شخصه.

وقال بيرة في تصريح لقناة “النهار” اليوم الأربعاء، “مناجير ومسؤول تقني رياض عام، و منصبي الجديد ليس إداري فقط، الجانب الإداري لديهم أمورهم الخاصة، و الأمر التقني يخصني شخصيا، والتعامل معها بطريقة عقلانية”.

كما أضاف بيرة “السياسة التي سأعتمد عليها لأكثر من سنة أو سنتين، أملك الخبرة لتقديم الإضافة لوفاق سطيف، الهدف الأول هو البقاء في القسم الأول و الهدف الثاني وهو الفوز بالألقاب، يجب تسيير واعادة هيكلة النادي من طرف الشركة”.

وأردف “مرحبا بكل لاعب يقدم الإضافة بما فيهم قندوسي و غشة، الاستثمار سيكون كبيرا و خاصة في الفئات الشبانية، بصراحة سأعمل في فريق عالمي”.

كما ختم بيرة “المسؤول الأول عن شركة سونلغاز هو من منحني الورقة البيضاء في التسيير، استثمر في شخصي، و أنا سأعمل بمساعدة عدد من الأشخاص، لا أغلق الأبواب في وجه أحد”.