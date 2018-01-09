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بيرة يتراجع عن تدريب الموب

الرياضة
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بيرة يتراجع عن تدريب الموب
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن عبد الكريم بيرة، تراجعه عن تدريب مولودية بجاية خلال الشطر الثاني من الموسم الجاري، رغم إتفاقه الإثنين مع الإدارة.

وأكد المُدرب في تصريحات لتلفزيون “النهار”، بأن السبب الرئيسي لتراجعه عن الإلتحاق بصفوف “الموب” يعود لعدم رضاه عن مُدة العقد.

وأوضح التقني المُخضرم بأنه لم يقتنع بالتوقيع على عقد لاتتجاوز مُدته الست أشهر، مُعتبرا ذلك لايمنح الضمانات الكافية للعمل بهدوء.

يُذكر بأن أبناء عاصمة الحماديين ينشطون حاليا في المُحترف الثاني، ويستهدفون الصعود، خاصة وأنهم يتواجدون في مركز مُتقدم من الترتيب.

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