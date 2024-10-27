بيرة يستقيل من منصبه في وفاق سطيف وشركة “إيغلز” ترد

كشفت الشركة الرياضية ذات أسهم “بلاك ايغلز” عن استقالة المناجير العام عبد الكريم بيرة التي قوبلت بالرفض من المسؤولين عن الشركة.

وأكدت الشركة الرياضية عبر بيان لها عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الأحد، أن بيرة قدم استقالته على إثر محاولة الاعتداء عليه.

كما دعت الأنصار إلى الوقوف والالتفات حول الفريق لمواجهة جميع المحاولات البائسة التي تسعى للتأثير سلبا على الفريق السطايفي.

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