بيرة يستقيل من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية

قدم عبد الكريم بيرة استقالته، اليوم الأحد، من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية، على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وجاء هذا القرار من التقني الجزائري، عبد الكريم بيرة، بعد أقل من شهرين عن توليه هذا المنصب، بقرار من الفاف.

في حين كشفت بعض المصادر، بأن قرار بيرة في الاستقالة، جاء لعدم اتفاقه مع المدير الفني بالنيابة توفيق قريشي، ورئيس الفاف.

حيث لم بيرة، مع كل من قريشي، ورئيس الفاف شرف الدين عمارة، حول الصلاحيات الممنوحة له، ما دفعه للانسحاب