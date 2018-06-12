بيرلو:”على ميسي الفوز بكأس العالم حتى نقارنه بمارادونا”

الرياضة
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بيرلو:”على ميسي الفوز بكأس العالم حتى نقارنه بمارادونا”
بقلم سميرة.ل

يرى النجم الإيطالي أندريا بيرلو، أنّ على قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفوز بكأس العالم التي ستُقام في روسيا حتى يمكن مقارنته بالأسطورة مارادونا.

وقال بيرلو في حوار لموقع “غول” العالمي: “الفوز بكأس العالم مهم للغاية لميسي ولمنتخب الأرجنتين، ولطالما تتم مقارنة ميسي بمارادونا ولكن عليه الفوز بالمونديال حتى يكون في مصاف النجوم الكبار”.

وأضاف: “لدى منتخب الأرجنتين عدة نجوم كبار، وقد تحسن مستواهم كثيرا مؤخرا، لذلك أعتقد أنهم مستعدون لخوض المونديال رغم خسارتهم الأخيرة على يد إسبانيا”.

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