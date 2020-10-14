بيرناردو سيلفا يعلق على لقطة تلاعب محرز بدفاع المكسيك

تفاعل نجم مانشستر سيتي، بيرنادو سيلفا، مع اللقطة التي تلاعب فيها قائد الخضر رياض محرز بدفاع منتخب المكسيك.

وعلق سيلفا، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، على مقطع فيديو، نشره رياض محرز، للقطة التي تلاعب فيها بدفاع منتخب المكسيك.

وقال النجم البرتغالي، في تغريدته، ممازحا قائد الخضر، “من حسن حظك أنني لم أكن أنا من يشغل منصب الظهير الأيسر”.

ورد محرز على تغريدة زميله في نادي مانشستر سيتي، قائلا، “لا تستفزني كثيرا، فأنا أملك الدلائل”.