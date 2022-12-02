قناة النهار بيرنارد ديشون.. قصّة فرنسي أحبّ الجزائر وعشق تاريخها بقلم قناة النهار نشر في 02 ديسمبر 2022 - 16:36 france شارك غرِّد أرسل 245 0 بيرنارد ديشون.. قصّة فرنسي أحبّ الجزائر وعشق تاريخها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3N8M1 اقرأ أيضا تساؤلات: ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال قناة النهار 26 نوفمبر وحيدة قروج: تعرضت إلى تهديد من ملكة جمال المغرب من أجل القفطان الجزائري قناة النهار 01 ديسمبر زين عامر: المنتخبات العربية والإفريقية هدفها بلوغ الدور الثاني وفقط قناة النهار 30 نوفمبر ترندينغ: زواج شيرين وحسام حبيب من جديد يثير التساؤلات والحمامة الساجدة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 13 نوفمبر شاهد لحظة خروج المُتّهمين في قضية جمال بن اسماعين من المحكمة تحت حراسة أمنية مشدّدة قناة النهار 24 نوفمبر صناعة السيارات.. أولوية نظام دعم مشروط قناة النهار 19 نوفمبر انفــجار الغاز يخلف 3 جرحى بشقة في العاصمة قناة النهار 28 نوفمبر رئيس الجمهورية : الجزائر تهدي للشقيقة كوبا محطة لتـوليـد الكهـرباء بالطاقـة الـشـمسية قناة النهار 17 نوفمبر إلتهاب أسعار اللحوم الحمراء.. بين تضارب الأسباب وبحث عن حلول قناة النهار 29 نوفمبر الشيخ النوي: مشروع ثانوية في سيدي بلعباس.. بدات في جانفي تسلمت في نوفمبر قناة النهار 17 نوفمبر