بيروت تصالح بين لطيفة وفلة بعد خلاف سنوات

يعد الخلاف بين النجمتين لطيفة التونسية، وفلة الجزائرية من أقدم الصراعات على الساحة الفنية المعاصرة، حيث بدأ منذ منتصف التسعينات في مصر .

لكن بعد كل تلك السنوات، أتت المصالحة بينهما أمس الأربعاء، في بيروت بلبنان، خلال حضورهما مناسبة اجتماعية لصديقة مشتركة، حسب موقع أغاني.

للتذكير تنافست لطيفة وفلة في بدايتهما أشد المنافسة في مصر، وكانت كل منهما تحاول أن تصنع نجومية لها.

وبعد عدة سنوات بدأت حرب إعلامية بين الفنانتين، وبقي هذا الخلاف مستمرا إلى غاية العام 2018.

أما أمس فقد تمت المصالحة بين الفنانتين، لفتح صفحة جديدة في عام 2019.

وذلك خلال حفل عشاء أقامته صديقة مشتركة بينهما، داخل أحد المطاعم في مدينة بيروت.

حيث وقفت فلة ولطيفة جنبا الى جنب وتشاركنتا الغناء معا، ليكون الصلح هو سيد هذه السهرة.

والتي أنهت حرب دامت لسنوات بين الفنانتين، على أمل أن يبقى الصفاء في قلبيهما دون العودة الى ماضي الخلافات.

ونشرت الفنانة فلة الجزائرية، عبر حسابها الرسمي على الأنستغرام، مقاطع من حفل العشاء، بالإضافة إلى صورة جمعتها مع لطيفة التونسية.