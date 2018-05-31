بيريز: “ليس لدي شك أنك ستعود..”

عبّر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن استغرابه من خرجة مدربه زين الدين زيدان، الذي أعلن استقالته من النادي.

وعلّق فلورنتينو بيريز، عن إعلان زين الدين زيدان إستقالته، قائلا: “هذا قرار غير متوقع بالنسبة لي، إنه يوم حزين، لقد أحببته كلاعب ومدرب”.

وأضاف: “سمعت القرار بالأمس، تأثرت كثيرا للخبر، لم أكن مستعدا لمثل هذه الأخبار، حاولت إقناعه لكن دون جدوى”.

وتابع بيريز مخاطبا زيزو: “أود شكرك على كل ما فعلته لريال مدريد، طيلة هذه السنوات، الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أننا سنراك قريبا، ليس لدي أدنى شك في أنك ستعود”.