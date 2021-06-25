بيريز يرد على راموس ويؤكد عدم انسحاب الأندية من السوبرليغ !

رد “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد“، على تصريحات قائده السابق “سيرجيو راموس”، الذي أكد أنه لم يكن على علم أن العرض الذي منح له من طرف إدارة الفريق لديه وقت صلاحية، كما أكد القرش الإسباني أن الأندية الإنجليزية لم تنسحب بل لا تزال عضوا مؤسسا لمشروع “السوبر ليغ”.

وقال “بيريز” في تصريحاته: ” السوبرليغ لم يتم إغلاقه ولكن يجب أن تبدأ بعض الفرق في المبادرة، البطولة تضم الفرق الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين لأنهم من يشتروا اللاعبين الأفضل، حتى الآن فزنا بكل معركة دخلناها حول السوبرليغ، الأندية الإنجليزية تم إجبارها على إعلان الإنسحاب ولكن لم يغادر أحد. هناك ضعفاء وقعوا أشياء لم يكن يجب أن يوقعوها، دعونا نرى ما سيحدث”.

وأضاف: “السوبرليغ سيمضي قدمًا، لا أحد يستطيع المغادرة، ولم يتبقى 3 فرق فقط، هذه كذبة. هناك اتفاق ملزم مكون من 12 فريقًا. السوبرليغ مستمر، لا أحد يستطيع الخروج. اليويفا هددتنا والإنجليز المساكين سقطوا”.

وتابع رئيس “ريال مدريد”: ” لن أتحدث عن راموس ولن أتطرق لمن هو على حق، أنا أحبه مثل ابني، والأبواب مفتوحة له دائمًا للعودة للنادي وأتمنى ذلك، عندنا قدمت عرض التجديد، أخبرته بأن هنالك وقت محدد للعرض ولكنه لم يعترف به”.