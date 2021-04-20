بيريز يغلق الباب في وجه “رونالدو” ويصدم “راموس” !

أكد “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد”، أن “كريستيانو رونالدو” لن يعود لأسوار البيرنابيو مجددا بعد الشائعات التي أطلقت مؤخرا.

وقال “بيريز” في تصريحات صحفية: “كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد”.

وأضاف: “راموس وافق الموسم الماضي على خفض مرتبه 10%، هذا الموسم غير موقفه”.

وتابع: ” راموس؟ أنا أحبه كثيرً لكننا الآن في وضع سيء، سنرى قدرات النادي الاقتصادية في نهاية الموسم”.

يذكر أن “ريال مدريد” قدم عرضه الأول والأخير لـ “راموس” من أجل تجديد عقده فقد عرض عليه التجديد لموسم واحد مقابل راتب كامل أو موسمين مقابل خفض الراتب بنسبة 10%.