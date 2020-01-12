بيريز يكرم رابطة ريال مدريد في الجزائر ويتسلم قميص الخضر

الرياضة
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بيريز يكرم رابطة ريال مدريد في الجزائر ويتسلم قميص الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

كرم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، رابطة مشجعي ريال مدريد في الجزائر، قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

واستغل فلورنتينو بيريز، فرصة تواجده بمدينة جدة السعودية، ليترأس اجتماعا لرابطات مشجعي ناديه ريال مدريد.

وشهد هذا الإجتماع حضور الرابطة الجزائرية لمشجعي ريال مدريد، والتي حظيت بتكريم من رئيس النادي الملكي.

وبدورها قامت رابطة مشجعي ريال مدريد في الجزائر، بتكريم فلورنتينو بيريز، من خلال اهدائه قميص المنتخب الوطني الجزائري.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، يتواجد بالسعودية رفقة ناديه، تحسبا لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، التي ستجمعهم بنادي أتليتيكو مدريد، بملعب “الجوهرة”.


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