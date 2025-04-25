بيرين سات وزوجها يردان على أنباء الحمل

ردت النجمة التركية، بيرين سات، وزوجها الفنان كينان دوغلو، على شائعات الحمل التي تصدرت المواقع الإعلامية خلال الفترة الأخيرة.

وإنطلقت الشائعات، خلال مشاركة كل من بيرين سات و كينان دوغلو، في العرض الأول لفيلم “Öldürdüğün Şeyler”.

لكن بيرين وكينان لم يتركا مجالًا للغموض، وردّا على كل ما يشغل بال الجمهور والإعلام.

ونفت بيرين مجددًا شائعات الحمل قائلة: “هذه الشائعات تظهر بشكل روتيني من وقت لآخر منذ سنوات”.

مشيرة إلى أنها اعتادت على هذا النوع من الأخبار التي لا تستند إلى أي حقيقة.

فيما عبر كينان، عن انزعاجه من التفاعل المحيط بهذه الشائعات، قائلاً: “نحن نضحك عندما نسمعها. لكن عندما يبارك لنا الأقارب، الجَدّات، الأحفاد، والعمّات ويقولون لنا مبروك، نشعر بالغضب”

وأضاف الفنان: ” الناس يفرحون ويتحمسون. لكننا نؤكد دائمًا ألا يصدقوا أي شيء لم يصدر عنّا مباشرة.”

ومن جهة أخرى، تحدثت بيرين، عن إمكانية تقديم عمل مشترك قريبًا مع زوجها، قائلة: “نعم، هناك مشاريع بانتظارنا. لكننا ننتظر الوقت المناسب. أظن أن هذا الوقت سيكون خلال الأشهر المقبلة.”

كما تحدثت عن تأجيل فيلم جديد لها كان من المفترض أن يُعرض قريبًا، موضحة: “في ظل كل ما يجري حولنا، لا يمكننا القول إننا في مزاج مبهج تمامًا. فيلمي تأجّل قليلًا”.

أما كينان، فكشف عن انشغاله الكبير بعمله في الفترة الأخيرة، قائلًا:”أنا سعيد جدًا. فهذه أول مرة أخرج فيها من الاستوديو منذ 6 أشهر، لدي الكثير من المشاريع الجديدة.”