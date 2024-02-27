بيسيرو :”عرض الجزائر! .. سأتخذ القرار الرسمي في هذا الموعد”

رفض المدرب خوسيه بيسيرو الحديث عن العرض الذي تلقاه من طرف الفاف لتولي زمام العارضة الفنية لـ “الخضر”.

وقال خوسيه بيسيرو في تصريح لموقع ” قول فرانس”، الذي نشره اليوم الثلاثاء عبر الصفحة الرسمية على تويتر “عرض من الجزائر، أنا لا أؤكد أي شيء في يوم 29 سأقرر مستقبلي وسأتخذ قرارا رسميا”.

كما أضاف بيسيرو “حاليا أريد أخذ عطلة لأيام، وأريد الراحة، قلت للذي طلبوني أنهم يتواصلو معي بعد شهر”.

وأردف “أؤكد لكم أني أريد مواصلة التدريب بشكل عادي، كما أني سأعمل على الاختيار الصائب، أجدد لكم، أن كل الخيارات ممكنة”.