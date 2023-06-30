بيشاري: “على الحكام التعامل بحكمة مع المباريات المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الحكم الجزائري الدولي السابق، محمد بيشاري، صعوبة المهمة التي تنتظر حكام البطولة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.
وصرح بيشاري، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المباريات المقبلة من البطولة المحترفة ستكون جد صعبة على الحكام ولاعبي الأندية، بالنظر لدرجة الحرارة العالية”.
كما أضاف: “على الحكام التعامل بحكمة، والأخذ بعين الاعتبار الأجواء التي تسود بعض المناطق خلال المباريات المتبقية، باحتساب وقت راحة خلال شوطي المباراة”.
وأردف: “يجب على حكام المباريات، واللاعبين التزود بالقدر الكافي من المياه بانتظام، طوال المباراة لتفادي أي مضاعفات بسبب الحرارة”.
وتابع محمد بيشاري: “الحكم يملك الحق في إيقاف أي مباراة، في حال اعتباره بأن الحرارة التي تسود بعض الملاعب تهدد صحة اللاعبين”.
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