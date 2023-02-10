بيشاري: “غربال الحكم رقم واحد حاليا في افريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
أشاد الحكم الجزائري الدولي الأسبق، محمد بيشاري، بمواطنه الحكم الدولي مصطفى غربال، معتبرا اياه الرقم واحد حاليا في افريقيا.
وصرح بيشاري، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “بعد اعتزال العديد من الحكام الأفارقة مؤخرا، غربال يعد الحكم رقم واحد حاليا في افريقيا”.
كما أضاف الحكم الدولي الأسبق: “غربال من بين الحكام الأفارقة الذين تعول عليهم الفيفا لادارة مباريات كأس العالم 2026”.
وتابع محمد بيشاري: “تعيين غربال لإدارة مباراة ترتيبية في كأس العالم للأندية يكسبه خبرة اضافية في مسيرته التحكيمية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/rNTCC