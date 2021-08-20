بيشاري: “نسعى لاعتماد تقنية “الفار” انطلاق من الموسم الجديد”
بقلم كريم.تيغرمت
كشف نائب رئيس لجنة التحكيم، محمد بيشار عن المشاريع المستقبلية في سلك التحكيم، والتي تسعى الفاف، رفقة لجنة التحكيم لتجسيدها، وأبرزها اعتماد تقنية “الفار” الموسم المقبل.
وصرح بيشار، للإذاعة الوطنية: “البداية كانت صعبة خاصة في ما تعلق بتعيينات الحكام، أول مهمة قمنا بها هي اعادة تقييم آداء الحكام، وادماج حكام جدد من المواهب الصاعدة في سلك التحكيم”.
وأضاف: “حليا نعمل رفقة رئيس الفاف، على مشروع اعتماد تقنية “الفار”، انطلاقا من الموسم المقبل في كل مباريات المحترف الأول”.
وتابع محمد بشاري: “سنعتمد أيضا انطلاقا من الموسم المقبل، على تطبيق الكتروني خاص بتعينات الحكام بطريقة آلية في كل جولة”.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974584