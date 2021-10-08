بيشاري يكشف موعد الإعتماد على “VAR” في البطولة

أعلن نائب رئيس لجنة التحكيم، محمد بيشاري، بأن مشروع تطبيق الـ”VAR”، لا يزال ساري المفعول، وسيدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم المُقبل، من الرابطة المُحترفة، ولكن بشروط مُحددة.

وتحدث الحكم السابق للقناة الإذاعية الثالثة، صبيحة اليوم الجمعة قائلا :”بطبيعة الحال المشروع لا يزال قائما، ولكنه لن يُطبق بداية من الجولة الأولى، لأن ذلك غير ممكن من الناحية التقنية”.

وواصل :”نحتاج للتنسيق مع الشركة المُكلفة، ومع التلفزيون الجزائري، وأعتقد بأننا هذه التقنية ستكون مُتوفرة بداية من مرحلة العودة، وفي جميع ملاعبنا حتى الصغيرة منها”.