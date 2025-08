بيشكتاش التركي ونادٍ روسي يستهدفان بن ناصر

دخل نادي بيشكتاش التركي، سباق التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب نادي أسي ميلان الايطالي اسماعيل بن ناصر.

وقرر ميلان، الذي يرتبط معه بن ناصر، بعقد إلى صيف 2027. بيع لاعب “الخضر” نهائيا هذه الصائفة، بعد عودته من إعارة لـ 6 أشهر من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشف الصحفي الايطالي نيكولو شيرا، أن بيشكتاش، تحرك من أجل ضم بن ناصر. خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

كما أوضح الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، أن بيشكتاش، ليس النادي الأوروبي الوحيد المهتم بضم صاحب الـ 27 ربيعا. مبرزا أن ناديًا روسيًا، استفسر عن وضعه.

يُشار إلى أن بن ناصر، الذي تبلغ قيمته المالية على منصة “ترانسفير ماركت” المختصة، رفض عرضا رسميا من اتحاد جدة السعودي، بقيمة 10 ملايين أورو، لرغبته في الاستمرار في الدوريات الأوروبية.

#Besiktas have shown interest in #ACMilan’s midfielder Ismael #Bennacer, who is ready to leave #Milan. A russian club have also asked info for Bennacer just on loan. #transfers https://t.co/nWyqEeHSjw

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2025