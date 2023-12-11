بيشكتاش يتخذ قرارا صادما بشأن غزال !

كشفت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الاثنين، عن اتخاذ نادي بيشكتاش التركي، قرارا صادما بخصوص لاعبه الدولي الجزائري، رشيد غزال.

وأبرزت صحيفة ” malatyaguncel” بأن مسؤولي نادي بيشكتاش، قرروا استبعاد 5 لاعبين من الفريق يتقدمهم الدولي الجزائري، رشيد غزال.

وقالت الصحيفة ذاتها، إن بيشكتاش، اتخذ قرار ابعاد غزال رفقة كل من فينسنت أبو بكر وفالنتين روزه وإيريك بايلي وجان أونانا من التشكيلة بسبب ضعف الأداء وعدم التوافق داخل الفريق.

للإشارة فإن الدولي الجزائري، المرتبط مع النادي التركي إلى صيف 2024. مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، لعب خلال الموسم الجاري 11 مباراة فقط مع بيشكتاش، بسبب مشاكله الصحية. اكتفى خلالها بتسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين.