بيشيكتاش يضع سليماني على رأس أولوياته هذا الشتاء !

أشارت مصادر إعلامية تركية أن نادي بيشيكتاش التركي وضع إسم المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني على رأس إهتمامته هذا الميركاتو.

حيث أكد موقع “سبور آكس” التركي أن بيشيكتاش “وجد اللاعب الذي كان يبحث عنه” في إشارة لسليماني لاعب ليستر سيتي.

وأكد المصدر ذاته أن النادي يريد الإسراع في حسم صفقة الجزائري لتعويض رحيل مهاجمه سانك توسون لإيفرتون هذا الشتاء.

كما أبرز الموقع أن النادي التركي لن يعرض على سليماني أجرة تزيد عن 2.5 مليون أورو سنويا، وهي أقل من أجرته الحالية في ليستر والمقدرة بـ4 مليون أورو سنويا.