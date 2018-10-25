بيطام : يجب تكوين قضاة متخصصين في الجريمة الإلكترونية

اقترح المحامي والناشط الحقوقي نجيب بيطام،تكوين قضاة متخصصين في الجرائم الالكترونية، أمام التزايد الكبير لهذه الجريمة، ومساسها بالحياة الشخصية للأفراد.

وقال بيطام في اتصال مع “قناة النهار”،إنه يجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالأمن الالكتروني، خاصة مع تطور استعمال التكنولوجيات الحديثة.

إضافة إلى أعادة النظر في النصوص القانونية التي تعالج مثل هذه القضايا.

كما قال المتحدث، أنه أصبح من الضروري التفكير في جهة قضائية متخصصة لمعالجة الجريمة الاكترونية، وذلك عن طريق وضع أقسام متخصصة في المحاكم تعالج مثل هذه القضايا .