بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري CPA لهذه الفئة

كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري CPA، علي قادري أمس بعنابة أن فتح رأس مال هذه المؤسسة من خلال طرح أسهم للبيع وتأهيلها لدخول بورصة الجزائر.

ويخص بيع الأسهم زبائن البنك من المواطنين المقيمين، وكذا المؤسسات الجزائرية التي تنشط داخل التراب الوطني دون سواهم.

وخلال إشرافه على تنشيط لقاء إعلامي جهوي حول فتح رأس البنك لدخول بورصة الجزائر أكد علي قادري أن هذه العملية الرائدة في تاريخ المنظومة المالية الوطنية ستمكن المتعاملين الاقتصاديين ومن خلالهم المستثمرين من الإسهام في تجسيد الحوكمة المالية والارتقاء بأداء المؤسسة البنكية.

وسيتم تخصيص 30 بالمائة من رأس مال القرض الشعبي الجزائري للمتعاملين الاقتصاديين 1000 سهم على الأقل لكل مستثمر أومؤسسة جزائرية موطنة داخل التراب الوطني ترغب في الاندماج في مسعى النجاعة المالية.

كما يهدف بنك الـ CPA من خلال سلسلة اللقاءات التي ينظمها تحسبا لانطلاق عملية فتح رأس ماله المرتقب يوم 30 جانفي الجاري لتتواصل إلى غاية 28 فيفري المقبل.