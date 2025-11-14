بيع أكثر من 430 ألف تذكرة لكأس العرب قطر 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب “فيفا قطر 2025” عن بيع أكثر من 430 ألف تذكرة منذ فتح عملية البيع نهاية سبتمبر الماضي.

وذلك وفق ما كشفه علي محمود، المدير التنفيذي للتخطيط والتنفيذ، خلال ندوة صحفية نُظمت بالجزائر في إطار الجولة الترويجية للبطولة.

وأكد المتحدث أن الإقبال الكبير يعزز التوقعات بتحطيم الرقم القياسي للنسخة الماضية، موضحًا إطلاق بطاقة “شجع منتخبك” التي تمنح جماهير المنتخبات العربية إمكانية اقتناء باقات خاصة بمباريات بلدانهم في مرحلة المجموعات والدور الثاني، إضافة إلى باقات موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شدد على توفر تسهيلات لدخول الجماهير العربية إلى قطر عبر منصة “هيا”، مشيرًا إلى أن البطولة ستكون جزءًا من “كرنفال رياضي” واسع يمنح المشجعين تجربة متكاملة داخل وخارج الملاعب. وستحتضن ستة ملاعب من التي استُعملت في كأس العالم 2022 منافسات البطولة، مع توفير وسائل نقل متعددة بينها الميترو والحافلات لضمان سهولة التنقل.

وخلال الندوة، أكد منظمو الجولة الإعلامية أن الجزائر تُعد المحطة العاشرة، مشيرين إلى تلقي أكثر من ثلاثة آلاف طلب اعتماد إعلامي من مختلف الدول العربية.

ومن جانبه، أعلن سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، عن إقامة منطقة للمشجعين في منتزه الصابلات بالعاصمة، مرحبًا بالجماهير الجزائرية.

وفي تصريح له خلال الندوة، أكد رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، سليمان عبدوش، أن هيئته تسعى إلى شراكة إعلامية استراتيجية مع اللجنة المنظمة، موضحًا قائلاً إن المبادرة ستشمل “برامج تكوين مهني متخصص في الإعلام الرياضي، وتبادل الزيارات الصحفية لإثراء الخبرات، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي العربي المرتبط بالمنافسات الرياضية الكبرى”.

يُذكر أن المنتخب الجزائري للمحليين، حامل لقب النسخة الماضية، يشارك مباشرة في دورة 2025 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب العراق والفائزين من ملحق البحرين وجيبوتي.