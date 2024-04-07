بيع الأغنام المستوردة من رومانية حية  .. شركة  alviar توضّح

فنذت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ” alviar “ما تداولته بعض المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مزاعم بيع الأغنام المستوردة من رومانية حية.

وحسب بيان شركة alviar “حرصا منا على إنارة الرأي العام وجب علينا التوضيح وتفنيد هاته الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة والتي تخدم المصالح الشخصية الضيقة لتلك الفئة، إن الجهة الوحيدة المخولة لاستيراد هاته الأغنام هي شركة الجزائرية للحوم الحمراء والتي توجه مباشرة للذبح تحت إشراف السلطات البيطرية المختصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تباع حية”.

ونددت الشركة بهذه التصرفت حيث إعتبرتها إشاعات مغرضة والغرض منها زعزعزة السوق الوطنية وأكدت ” إننا نندد بهاته التصرفات التي تهدف لزعزعة السوق الوطنية ونشر الإشاعات المغرضة، وندعو الجميع لعدم الانسياق وراء كل ما تروج له هاته الصفحات المشبوهة كما ستحتفظ الشركة بحقها في المتابعة القضائية المعنيين”.