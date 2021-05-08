بيع البنزين الممتاز المحتوي على الرصاص بداية من أكتوبر المقبل ممنوع

كشف رئيس إدارة سلطة ضبط المحروقات، أن نهاية تسويق البنزين الممتاز المحتوي على الرصاص في محطات الخدمات بداية من أكتوبر المقبل.

وأوضح رشيد نديل إتخاذ كل الإجراءات لإنهاء استخدام البنزين الممتاز المحتوي على الرصاص بمؤشر أوكتان 92 الذي تنتجه مصانع التكرير الجزائرية.

وواصل ذات المسوؤول ان هذا الوقود الضار بالصحة وبالبيئة “لم يعد ينتج أويستخدم في العالم باستثناء العراق واليمن”.

ودعا رشيد نديل مستعملي هذا الوقود إلى إستخدام البنزين الخالي من الرصاص بمؤشر أوكتان موحد “صالح لجميع المركبات”.

كما أكد رشيد نديل أن التجارب الخاصة بهذا الغرض “جارية” وأن المنتوج المقترح سيكون آمنا “تماما” لمختلف المحركات.

وجاء هذا القرار في إطار سياسة الجزائر في التخلي عن إستراد الوقود في سنة 2021 .