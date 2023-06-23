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قناة النهار

بيع التبن والفحم.. فرصة الشباب للفرار من البطالة مؤقتا

بقلم قناة النهار
بيع التبن والفحم.. فرصة الشباب للفرار من البطالة مؤقتا
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بيع التبن والفحم.. فرصة الشباب للفرار من البطالة مؤقتا

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