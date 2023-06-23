قناة النهار بيع التبن والفحم.. فرصة الشباب للفرار من البطالة مؤقتا بقلم قناة النهار نشر في 23 جوان 2023 - 16:33 شغل شارك غرِّد أرسل 12 0 بيع التبن والفحم.. فرصة الشباب للفرار من البطالة مؤقتا </ رابط دائم : https://nhar.tv/YP1Hm اقرأ أيضا وزير اللأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار قناة النهار 20 جوان مترشحون للبكالوريا يختارون النثر في اللغة العربية ويجمعون على سهولة الأسئلة قناة النهار 11 جوان مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان هذا ماقاله رياض محرز حول مستقبله مع السيتي قناة النهار 17 جوان عين الدفلى: بحثا عن مكان للتسلية .. محمد يفقد حياته في أول يوم من العطلة الصيفية قناة النهار 03 جوان طالع هابط: النوي يجلب مشاهد حصرية لواقع البيئة في الجزائر .. قلبك يوجعك قناة النهار 11 جوان ميرفت لبان تروي كيف إكتشفت مرضها بالسرطان وهي حامل وكيف وقف معها الجزائريون في محنتها قناة النهار 21 جوان هكذا يتحضر السجناء تحسبا لإجتياز شهادة البكالوريا بميلة قناة النهار 09 جوان هذا ماقاله بلماضي حول إنتقال محرز للدوري السعودي. قناة النهار 11 جوان عنابة : إستياء من إرتفاع أسعار الأضاحي قبيل أيام من عيد الأضحى قناة النهار 17 جوان