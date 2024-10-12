بيع التفاح مباشرة من الفلاحين إلى تجار التجزئة بهذه الأسعار

شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات اليوم السبت في عملية البيع المباشر لمنتوج التفاح.

وحسب بيان الوزارة إنطلقت اليوم عملية البيع المباشر لمنتوج التفاح، من الفلاحين المنتجين إلى تجار التجزئة. وذلك من الفلاحين المنتجين إلى تجار التجزئة، على مستوى أسواق الجملة التابعة لها.

وجاءت هذه العملية للحد من إرتفاع سعر هذه الفاكهة وكسر سلسلة المتدخلين فيها.

ووفقا لبيان الوزارة فإنه بسوق الجملة للخضر والفواكه التابع لشركة “ماقرو” بالحطاطبة (تيبازة),سعر التفاح بين 80 و220 دج للكلغ الواحد, بحسب النوعية.

وأكدت الوزارة أن أن العملية عرفت تواجد منتجين من ولايات البليدة، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، باتنة وسيدي بلعباس.

كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات التي تم إتخادها خلال الإجتماع المشترك بين وزارة الفلاحة والتجارة الخميس الماضي للحد من إرتفاع أسعار فاكهة التفاح من بينها فتح فضاءات بيع مباشر مجانا لفائدة الفلاحين بأسواق الجملة التابعة للشركة العمومية “ماغرو”.

هذا وتم وضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى.

كما تم تكليف المؤسسات الاقتصادية العمومية “ساربا” و”فريغو مديت” بشراء محصول التفاح لدى الفلاحين لتكوين مخزون ضبط دون هامش ربح, مع ضمان النقل المجاني لمنتوج التفاح من المستثمرات إلى أسواق الجملة.

وقررت الوزارة الإنطلاق في إحصاء كافة غرف التبريد وفضاءات تخزين التفاح. مع تحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها، لمحاربة المضاربة وإعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا حسب متطلبات السوق.