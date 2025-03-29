بيع الخضر والفواكه بهذه الطريقة ممنوع

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 صدور قرار وزاري مشترك يحدد خصائص وشروط عرض الخضر والفواكه الموجهة للبيع للمستهلك ويمنع بيعها بأوراقها غير الصالحة للاستهلاك.

القرار الجديد وقعه وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة والصناعة والانتاج الصيدلاني.

ويلزم هذا القرار الجديد بأن تكون الخضر والفواكه المعروضة للبيع للمستهلك منزوعة عنها الأجزاء غير القابلة للاستهلاك إلا إذا كانت تلك الأجزاء ضرورية لحفظ المنتوج وحمايته.

كما يلزم بأن تكون الخضر والفواكه المعروضة للبيع للمستهلك خالية من التربة والأحجار ومخلفات النباتات والسيقان والأوراق غير الصالحة للاستهلاك

ومن شأن، هذا القرار أن ينهي ظاهرة بيع البطاطا ملتصقة بكميات كبيرة من الأتربة والبصل الأخضر بأوراقه غير القابلة للاستهلاك.

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