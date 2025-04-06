بيع الكباش المستوردة.. بسعر موحد

من المرتقب أن تعتمد الحكومة سعرا موحدا عند بيعها لرؤوس الأغنام التي أمر رئيس الجمهورية باستيرادها من الخارج تحسبا لعيد الأضحى المبارك. بداية من العشر الأواخر من شهر أفريل الجاري.

كشفت مصادر مسؤولة حضرت أشغال الاجتماع المغلق الذي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، منذ أكثر من أسبوع. أي الخميس ما قبل الماضي بمقر الوزارة، عن إسداء الوزير لتعليمات صارمة لمدراء المصالح الفلاحية ومسؤولي الهيئات العمومية. من أجل مباشرة تنظيم عمليات تسويق رؤوس الماشية. التي أمر الرئيس باستيرادها. وتحديد الفضاءات المخصصة لذلك.في عملية يجب أن تكون محكمة تفاديا للفوضى المسجلة العام الماضي.

وأكدت على أنه ومن ضمن التوصيات أو القرارات المعلن عنها خلال الاجتماع. تلك المتعلقة باعتماد سعر واحد وموحد في بيع الماشية، ستحدده السلطات العليا للبلاد لاحقا وقالت “أسعار الكباش المستوردة سيكشَف عنها لاحقا.

ومن المرتقب أن تكون موحدة عبر كافة نقاط البيع”. قبل أن توضّح هنا “الزبون يدفع ثمن الكبش للجهة المخول لها بالبيع ويستلم الخروف مباشرة”.

ومن ضمن الشركات العمومية التي ستبيع الأغنام المستوردة. ذكرت مصادر “النهار أنلاين”، الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”ومجمع “أغرولوغ” عبر فرعه “ساربا” من خلال نقاط بيع معتمدة مباشرة للمواطن”.

هذا، وباشرت العديد من الهيئات العمومية ومديريات المصالح الفلاحية، في بعث مراسلات إلى مختلف الهيئات التنفيذية، من أجل إرسال القوائم الاسمية لموظفيهم وأعوانهم تكون مرفقة برقم الهاتف من الراغبين في اقتناء الأغنام المستوردة. “نرجو منكم موافاتنا باسم ولقب ورقم هاتف الموظفين الراغبين. في اقتناء أضحية العيد مصادق عليها من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لمديريتكم”.

وحضر الاجتماع إلى جانب إطارات القطاع الفلاحي، ممثلون عن وزارة النقل ووالي الجزائر العاصمة.

وقد أمر رئيس الجمهورية، بإطلاق استشارة دولية لاستيراد مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى، من خلال إعداد دفتر شروط في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين على أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار.