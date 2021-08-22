بيع الكتب المدرسية عبر الانترنت بتكلفة 150 دج للتوصيل

ستنطلق عملية بيع الكتب المدرسية عبر الإنترنت بالشراكة مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية (ONPS) بتكلفة التسليم تصل الى 150 دينار حسب ما اعلنت عليه منصة البيع عبر الانترنت جوميا في بيان لها.

وحسب بيان للمنصة الالكترونية فإن العملية ستتم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية و يقوم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتسويق الكتب المدرسية عبر الإنترنت لأول مرة، واختار الشريكان منصة التجارة الإلكترونية جوميا بتكلفة التسليم تصل إلى 150دج.

وحسب ذات البيان فإن هذا الإجراء سيساعد أولياء في بداية العام الدراسي 2021/2022 من خلال إعفائهم من التنقل لاقتناء الكتب لاولادهم المتمدرسين.

و بهذا، بامكان أولياء الأمور اقتناء الكتب المدرسية لأطفالهم عبر الإنترنت و احترام إجراءات التباعد الاجتماعي بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا في الاونة الاخيرة.

ويتم تسويق الكتب بالأسعار الموصى بها وتخص كتب البرامج الرسمية لمختلف أقسام التحضيري والابتدائي والمتوسط والثانوي والتي تتوافق أسعارها مع اللوائح.