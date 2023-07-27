بيع المحلات التجارية والخدماتية.. هذا ما أمر به المدير العام لوكالة عدل

يواصل المديرالعام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، زيارته الميدانية. التي قادته إلى ولايات شرق البلاد من أجل الوقوف على مسار الأشغال وعقد لقاءات تقنية مع القائمين على مشاريع صيغة البيع بالإيجار بمختلف الولايات.

وتأتي هذه الزيارات والإجتماعات المارطونية التي يقوم بها المدير العام. من أجل الإطلاع شخصيا على تقدم الأشغال والإستماع الى إنشغالات مع المعالجة التقنية للإشكالات التي قد تواجهها بعض المشاريع.

وقد حل بولاية قسنطينة حيث عقد إجتماعا تقنيا حضره المدير المركزي لتسييرالعمليات. المدير الجهوي لوكالة عدل قنسطينة والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.

واستمع المديرالعام إلى عرض مفصل عن سيرالأشغال لمشاريع صيغة البيع بالبيع بالإيجار بكل ولاية أم البواقي، قسنطينة. خنشلة، بسكرة، ميلة، وكذا الى إحصائيات بيع المحلات التجارية. وكذا النتائج المحققة في معالجة الملفات الخاصة بتسوية عقود الملكية ورخص البناء و شهادات المطابقة للأحياء السكنية.

تعليمات صارمة للقائمين على المشاريع ومؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات

ووجه المدير العام بعض التعليمات الصارمة للقائمين على المشاريع ومؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات جاءت كالتالي :

-ضرورة التحلي بالروح المقاولاتية والعمل بنظام التناوب 3*8 في جميع المشاريع

-ضرورةالعمل بنظام التناوب 3*8 بمشروع 500+300 مسكن عدل ببسكرة

-العمل في الفترة الليلة بمشروع عدل بسكرة مع دعم الورشات بهذا المشروع .

-تسريع وتيرة الأشغال بموقع 580 بأم البواقي كما إلتزمت مؤسسة الإنجاز بتسليم المفاتيح في ذكرى إندلاع الثورة

كما دعا المديرالعام الى ضرورة التنسيق مع مصالح سونلغاز لأجل تسريع وتيرة اشغال الربط بشبكة الكهرباء. والشروع في الأشغال بداية من الأسبوع المقبل.

أما عن عملية توزيع سكنات موقع 280 مسكن عدل بأم البواقي فقد دعا الى ضرورة تسليم السكنات المبرمجة. في ذكرى إسترجاع السيادة الوطنية وتوفير كل الإمكانيات لتمكين المستفيدين إستلام مفاتيح سكناتهم.

أما بخصوص مشاريع عدل بولاية ميلة فقد تطرق السيد المدير العام بدقة الى الجوانب التقنية. التي تواجه تقدم الاشغال منها مايتعلق بالجانب التقني و أخرى بالجانب الإداري.

كما أمر المدير العام بضرورة التنسيق مع مختلف المصالح و الهيئات المحلية بهذه الولاية. من اجل ضخ دماء جديدة وخلق دينامكية في وتيرة الاشغال.

وأكد المدير العام أن هذه اللقاءات التقنية مع مختلف المتداخلين جاءت تنفيذا لتوجهات وزير السكن والعمران والمدينة. لتفادي التأخير تسليم المفاتيح في محطة التوزيع المقبلة.

وبخصوص بيع المحلات التجارية والخدماتية على مستوى الولايات المذكورة، دعا الى تسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا العملية.

وأضاف أن بيع المحلات التجارية على مستوى الاحياء السكنية ينمي الحركة الإقتصادية. كما يخلق فرص شغل جديدة وتساهم في توفير مختلف الخدمات لقاطني الأحياء.