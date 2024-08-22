بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.. الوزير يكشف

حذر وزير الصحة عبد الحق سايحي، خلال إشرافه على فعاليات اليوم الدراسي حول مضادات الميكروبات، من خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

في كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد سايحي على ضرورة عدم أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية واستشارة الطبيب في طريقة الاستخدام السليمة.

كما صرح سايحي للصحافة أن الإفراط في استخدامها، أو استخدامها بشكل خاطئ، يؤدي إلى ظهور مقاومة المضادات الحيوية، ما يجعل العلاجات غير فعالة بعد ذلك.

وبهذه المناسبة، أكد سايحي على أهمية عدم التوقف عن استخدام المضاد الحيوي حال تحسن الحالة الصحية للمريض.

ودعا سايحي إلى الحرص دائما على إكمال مدة العلاج التي أقرها الطبيب المعالج، مشيرا إلى وفرة الأدوية، ومنها المضادات الحيوية .

وفي السياق ذاته، شدد سايحي على أهمية الوقاية، عن طريق توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته بالإضافة إلى الممارسين الصحيين والصيادلة، بأهمية ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد والأمثل للمضادات الحيوية.

وأكد سايحي على الخطورة التي بات يشكلها موضوع مقاومة مضادات الميكروبات الذي أصبح يشكل تهديدا خطيرا يواجه الصحة العمومية في العالم، ما استوجب لفت الانتباه إليه من خلال تخصيص هذا اللقاء.