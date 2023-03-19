بيع المنتوجات الفلاحية بسعر مُحدد في هذه المجمعات العمومية

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد، إجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة انجاز وتنفيذ مختلف البرامج وكبرى الملفات التابعة لقطاعه.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال الإجتماع استعراض ومتابعة اتنفيذ مختلف الملفات التي تندرج في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات والتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنظمة بتاريخ 28 فبراير 2023.

كما خصص الإجتماع إلى التموين بالمنتوجات الفلاحية ذات استهلاك الواسع خلال شهر رمضان المعظم.

وتم بهذا الخصوص تناول المواضيع منها الحرص على التموين المنتظم للسوق خلال شهر رمضان المعظم بالمواد الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع.

وكذا استعراض الجهاز الموضوع لهذا الغرض عبر نظام البيع المباشر للمواطنين من طرف المجمعات العمومية تحت الوصاية.

المجمعات العمومية المعنية بالبيع المباشر

الديوان الوطني لتغذية الأنعام “ONAB”: اللحوم البيضاء والبيض.

المجمع العمومي للحوم الحمراء “ALVIAR”: اللحوم الحمراء بسعر محدد.

الديوان الوطني المهني للخضر و اللحوم “ONILEV”: المنتوجات الفلاحية الطازجة.

المجمعين العموميين لتثمين المنتجات الفلاحية و اللوجستيين “AGROLOG” و”GVAPRO”: مختلف المنتوجات الفلاحية منها الخضر والفواكه والتمور.

الديوان الجزائري المهني للحبوب “OAIC”: كل المنتوجات المتعلقة بتحويل الحبوب والبقول الجافة، بأسعار محددة.

المجمع العمومي للحليب “GIPLAIT”: كل المنتوجات المتعلقة بالحليب ومشتقاته.

كما تم خلال الإجتماع، استعراض النظام والجهاز المخصص لتموين السوق باللحوم الحمراء بسعر محدد بـ1200دج واللحوم البيضاء بـ350دج.

والإطلاق الميداني لبرنامج زراعة دوار الشمس على مساحة 45.000 هكتار فيما يخص الشطر الخاص بسنة 2023. وذلك لأجل بعث برنامج إنتاج الزيت الوطني.

وكذا استعراض مدى تقدم برنامج تطوير الأشجار المثمرة المقاومة RUSTIQUE وشجرة الأرغان ARGANIER.

واستعراض مدى تقدم برنامج العريف الحيواني الخاص بضبط قوائم الأبقار الموجهة للتكاثر في إطار إعادة بعث شعبة انتاج الحليب.

وكذا إطلاق برنامج تربية الماعز وتشجيعه من خلال مختلف الأجهزة. واستعراض ملف مدى تقدم انجاز برنامج إعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر. والإحصاء العام للفلاحة “RGA”.

واستعراض ملف توسيع طاقات التخزين الخاصة بشعبة الحبوب والمنتوجات الإستراتيجية الأخرى. وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكذا استعراض مدة تقدم الأشغال الخاصة بإطلاق “الإحصاء العام للفلاحة” “RGA”. حيث تكمن أهمية هذه العملية الوطنية في التعرف وإبراز القدرات المنتجة للبلاد.

والتحضير لعملية الإنتخابات لإعادة تجديد المجالس المهنية المشتركة “CNIF” المنتهية عدتها.

وأشار البيان، إلى أن هاته الإجراءات تندرج في إطار انجاز وتنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية لغرض السهر على التموين الدائم والمنتظم بكافة المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع بالكمية والنوعية اللازمة.