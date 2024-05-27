بيع المنزل الشهير لفيلم “MAMAN, J’AI RATÉ L’AVION” بمبلغ خيالي

تم طرح المنزل الذي دارت فيه أحداث الفيلم الشهير “Mom, I .Missed the Plane” . للبيع يوم الجمعة 24 ماي مقابل مبلغ 5.25 مليون دولار. أو ما يقرب من 4.8 مليون يورو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية سي بي إس نيوز.

ويقع المنزل في 671 شارع لينكولن في قرية وينيتكا، بالقرب من شيكاغو. وكان بمثابة ملعب ضخم للشاب كيفن ماكاليستر، البالغ من العمر 8 سنوات. والذي نسيته عائلته التي ذهبت في إجازة.

في مواجهة اللصوص الذين يحاولون اقتحام منزله، يقوم الصبي الصغير بعد ذلك بملء المنزل بالعديد من الأفخاخ من جميع الأنواع.

وتم بناء المنزل عام 1921، وتم تجديده بالكامل منذ البث الأول لفيلم “Maman j’ai fait l’avion”. الذي أنتجه عام 1990 للمخرج كريس كولومبوس.

لكن اختفت المفروشات المنمقة والأثاث القديم، وأصبح منزل العائلة الآن يتمتع بأسلوب أكثر دقة.

في المجمل، يحتوي هذا السكن الضخم الذي تبلغ مساحته 848 مترًا مربعًا. على خمس غرف نوم وستة حمامات وملعب لكرة السلة ويمتد على ثلاثة طوابق.

وفي يوم السبت 25 ماي، روجت وكالة العقارات The Dawn . McKenna . لها في مقطع فيديو نُشر على موقع Instagram. وكتبت الوكالة العقارية: “على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من المنزل سيبدو مألوفًا. إلا أنك لن تصدق ما فعله البائعون لتحويل هذا المنزل الشهير”.