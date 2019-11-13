بيع بالمزايدة لـ13 منجم للرخام والغرانيت بتمنراست ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم عن اطلاقها مزادية وطنية ودولية لإستغلال المناجم الخاصة بالرخام و القرانيت بولاية تمنراست.

وأكدت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها بان هذا الإجراء جاء من أجل الحد من الواردات من هذه المواد فضلا عن ترقية المنتوج الوطني.

وسيمكن استغلال هذه المناجم من أجل خلق قطب صناعي خاص بالمواد والحجارة والرخام في عمليات البناء.

كما ستخلق المناجم المستغلة حديثا بالإضافة إلى العديد من المناجم التي دخلت حيز الخدمة الألاف من مناصب الشغل على مستوى منطقة تمنراست الحدودية.

وسيتم خلال الدورة 49 للبيع بالمزايدة المنظمة من قبل الوكالة للنشاطات المنجمية طرح 13 رخصة استغلال للمناجم الخاصة بالرخام والغرانيت.

ويمكن للراغبين في تقديم عروضهم المالية والتقنية الشروع في إيداع ملفاتهم يوم 13 نوفمبر 2019 على مستوى غرفة البيانات بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

ويشمل الملف شقين الشق الأول يتضمن العرض التقني والشق الثاني يتضمن العرض المالي على أن يتم فتح الأضرفة في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وسيتم توجيه دعوة للعارضين الذين قدموا عروضا تقنية مقبولة إلى تقديم عروضهم المالية يوم 25 ديسمبر المقبل.